Sono nato privo del nervo uditivo in un orecchio eppure ho fatto 200 milioni di concerti Ho provato di tutto | anfetamine hashish marijuana | così Bobby Solo

Bobby Solo è uno degli ospiti del nuovo appuntamento con “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 18 ottobre, alle 17.05 su Rai 1. “Mio padre mi voleva notaio, medico, ingegnere o industriale. – ha rivelato il cantante – Ma mia madre, invece, mi ripeteva sempre: ‘ Roberto, te devi fare il parroco, così le donne cattive non ti faranno soffrire’. Lei non voleva che mi sposassi mai, che arrivassi pure a settant’anni senza niente. Mi voleva bene, e forse aveva ragione. Con quello che ho combinato nella vita, è già un miracolo che io sia ancora qui”. E ancora: “Con il mio amico Ricky Shane, negli anni Sessanta, abbiamo provato di tutto: anfetamine, hashish, marijuana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

