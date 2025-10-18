Sonia Bruganelli si racconta | Mi sono punita per aver abortito ho tradito Paolo una volta

(Adnkronos) – Il lusso ostentato e l’antipatia come "maschere dei suoi sensi di colpa", i figli che l'hanno "salvata dal buio", il tradimento "solo una volta" all'ex marito Paolo Bonolis, e poi lo shopping compulsivo, l'aborto di cui si è "pentita", e il suo "nuovo amore più giovane ma più grande per esperienza". Sonia Bruganelli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

