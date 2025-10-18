Sonia Bruganelli shock | l’aborto e il tradimento a Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, la verità mai detta. Dalla scelta drammatica a 24 anni, al tradimento al nuovo amore con Angelo Madonia: il racconto crudo e sincero dell’ex moglie di Paolo Bonolis Hai mai preso una decisione così potente da cambiare per sempre il corso della tua vita? A 24 anni, Sonia Bruganelli si trovò davanti a un bivio che avrebbe segnato il suo destino. Era giovane, indipendente, studiava Scienze della Comunicazione e lavorava come modella. Innamorata di Paolo Bonolis, scoprì di essere incinta. Ma lui, con un passato segnato dal dolore per i figli lontani in America, non era pronto. E lei, per non perderlo, scelse di rinunciare a quel bambino. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Sonia Bruganelli shock: l’aborto e il tradimento a Paolo Bonolis

"La gravidanza non era cercata, ma avrei voluto che Paolo mi dicesse ‘che bello, questo bimbo è frutto del nostro amore'. Invece, non era pronto. L'ho capito, non l'ho accusato e, fra diventare madre senza di lui o avere lui, ho scelto lui". Sonia Bruganelli ha rip - facebook.com Vai su Facebook

