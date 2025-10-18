Sonia Bruganelli l’aborto gli attacchi di panico i disturbi alimentari | Così i miei figli mi hanno salvato

Sonia Bruganelli ha scritto Solo quello che rimane, un’autobiografia edita da Sperling & Kupfer in uscita il 21 ottobre. Nel libro usa sette romanzi come spunti per raccontarsi. Un romanzo di Annie Ernaux, L’evento, serve a parlare di « un aborto che ho deciso a 24 anni quando stavo con Paolo da un anno e che ha condizionato tutta la nostra vita insieme. Da allora, per riprendermi quello che non avevo avuto la maturità di scegliere in quel momento, ho accumulato errori su errori. Essere madre era sempre stato il mio sogno. ». Paolo è l’ex marito Bonolis, che intanto sta registrando Avanti un altro su Canale 5, che lei stessa produce. 🔗 Leggi su Open.online

