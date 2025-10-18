Sonia Bruganelli | Ho abortito il primo figlio con Paolo Bonolis lui non era pronto Non accettavo la malattia di Silvia e ostentavo la mia ricchezza

Leggo.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sonia Bruganelli ha scritto un libro. Un'autobiografia che comincia con una storia personale: «Un aborto che ho deciso a 24 anni quando stavo con Paolo Bonolis da un anno e che ha. 🔗 Leggi su Leggo.it

sonia bruganelli ho abortito il primo figlio con paolo bonolis lui non era pronto non accettavo la malattia di silvia e ostentavo la mia ricchezza

© Leggo.it - Sonia Bruganelli: «Ho abortito il primo figlio con Paolo Bonolis, lui non era pronto. Non accettavo la malattia di Silvia e ostentavo la mia ricchezza»

Contenuti che potrebbero interessarti

sonia bruganelli ho abortitoSonia Bruganelli: «Ho abortito il primo figlio con Paolo Bonolis, lui non era pronto. Non accettavo la malattia di Silvia e ostentavo la mia ricchezza» - Un'autobiografia che comincia con una storia personale: «Un aborto che ho deciso a 24 anni quando stavo con Paolo Bonolis da un anno e che ... Lo riporta leggo.it

Sonia Bruganelli choc: "Ho abortito, Bonolis non era pronto, poi l'ho tradito. Con Madonia è un amore maturo" - Sonia Bruganelli si mette a nudo: la scelta che l’ha segnata, il dolore per la figlia Silvia e la rinascita accanto ad Angelo Madonia. libero.it scrive

sonia bruganelli ho abortitoSonia Bruganelli si racconta senza filtri: "Ho tradito solo una volta, mi sono punita per l’aborto. Ora amo di nuovo" - Al Corriere della Sera, Sonia Bruganelli ha aperto il cuore sulla sua vita con Paolo Bonolis e sul nuovo amore Angelo Madonia. Scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Sonia Bruganelli Ho Abortito