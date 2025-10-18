Sonia Bruganelli | Ho abortito a 24 anni perché Paolo non era pronto

"A 24 anni ho abortito perché Paolo non si sentiva pronto", confessa Sonia Bruganelli in una lunga intervista dove si apre e spiega perché per anni "ha fatto la parte della str*nza". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sonia Bruganelli: “Ho abortito a 24 anni perché Paolo non era pronto”

Leggi anche questi approfondimenti

"La gravidanza non era cercata, ma avrei voluto che Paolo mi dicesse ‘che bello, questo bimbo è frutto del nostro amore'. Invece, non era pronto. L'ho capito, non l'ho accusato e, fra diventare madre senza di lui o avere lui, ho scelto lui" Sonia Bruganelli ha rip - facebook.com Vai su Facebook

Sonia Bruganelli: "Un aborto a 24 anni ha cambiato la mia vita con Paolo. Il rapporto con Madonia è maturo, vero" - X Vai su X

Sonia Bruganelli: «Ho abortito a 24 anni. Paolo Bonolis non era pronto, scelsi lui» - A pochi giorni dall’uscita della sua autobiografia, la produttrice si racconta al Corriere: dal senso di colpa per la gravidanza interrotta allo shock per la figlia Silvia, fino agli attacchi di panic ... Come scrive vanityfair.it

Sonia Bruganelli: «Ho abortito il primo figlio con Paolo Bonolis, lui non era pronto. Non accettavo la malattia di Silvia e ostentavo la mia ricchezza» - Un'autobiografia che comincia con una storia personale: «Un aborto che ho deciso a 24 anni quando stavo con Paolo Bonolis da un anno e che ... Si legge su leggo.it

Sonia Bruganelli: "Ho abortito a 24 anni. Mi sfogavo con lo shopping compulsivo, poi sono arrivati i disturbi alimentari" - L'ex moglie di Paolo Bonolis è diventata scrittrice, il 21 ottobre esce in libreria la sua autobiografia: un racconto, senza sconti, sulla sua vita ... Come scrive today.it