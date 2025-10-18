Sonia Bruganelli | Ho abortito a 24 anni Paolo Bonolis non era pronto scelsi lui

A pochi giorni dall’uscita della sua autobiografia, la produttrice si racconta al Corriere: dal senso di colpa per la gravidanza interrotta allo shock per la figlia Silvia, fino agli attacchi di panico, lo shopping compulsivo e i disturbi alimentari. «I tradimenti che mi sono stati attribuiti? Una sola infedeltà». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

sonia bruganelli ho abortito a 24 anni paolo bonolis non era pronto scelsi lui

