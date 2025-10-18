Sonia Bruganelli confessa di aver avuto un aborto | Paolo non era pronto ad avere un terzo figlio

Sonia Bruganelli choc: la produttrice ha parlato per la prima volta di aver subito un aborto quando la storia con Paolo Bonolis era iniziata da poco tempo. Il volto tv ed ex moglie del celebre conduttore, si è raccontata sulle pagine del Corriere Della Sera in una lunga ed intensa intervista nella quale ha ripercorso il matrimonio che l’ha lanciata sulle prime pagine dei giornali gossip, quando all’epoca si affacciava al mondo dello spettacolo, fino all’attuale relazione con Angelo Madonia, al quale è legata da circa un anno. Sul quotidiano meneghino la Bruganelli ha fatto un salto nel passato, quando iniziava la storia con il presentatore di Avanti Un Altro: Sonia Bruganelli, l’aborto e la reazione di Bonolis. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sonia Bruganelli confessa di aver avuto un aborto: “Paolo non era pronto ad avere un terzo figlio”

