Sonia Barrile svela perché è finita con Simone | Mi ha tradita prima di Temptation mentre provavamo ad avere un figlio

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sonia Barrile, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha svelato il motivo che l’ha spinta a troncare la relazione con Simone Margagliotti nonostante la scoperta della gravidanza. La riconciliazione tra i due è durata appena una settimana: poi la donna ha scoperto l’ennesimo tradimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Sonia Barrile Svela Perch233