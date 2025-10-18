Sonia Barrile svela perché è finita con Simone | Mi ha tradita prima di Temptation mentre provavamo ad avere un figlio
Sonia Barrile, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha svelato il motivo che l’ha spinta a troncare la relazione con Simone Margagliotti nonostante la scoperta della gravidanza. La riconciliazione tra i due è durata appena una settimana: poi la donna ha scoperto l’ennesimo tradimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi a #Verissimo, Sonia Barrile è pronta a condividere un nuovo capitolo… la sua dolce attesa dopo #TemptationIsland - facebook.com Vai su Facebook