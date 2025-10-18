Sonia Barrile e la gravidanza senza Simone Margagliotti | C' è alle visite ma non lo perdono | quando mi sento tradita non torno indietro

Dopo Temptation Island hanno deciso di essere presenti per il loro bambino, ma vivendo in due appartamenti diversi nello stesso condominio. «È dura, è veramente. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sonia Barrile e la gravidanza senza Simone Margagliotti: «C'è alle visite, ma non lo perdono: quando mi sento tradita non torno indietro»

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Sono pentito, ma non ti perdono.” Sonia Barrile non cambia idea sul suo ex Simone Margagliotti Ospite a Verissimo, Sonia Barrile ha raccontato con franchezza la sua esperienza dopo Temptation Island. Dopo aver lasciato il programma con Simone e aver - facebook.com Vai su Facebook

Sonia Barrile e la gravidanza senza Simone Margagliotti: «C'è alle visite, ma non lo perdono: quando mi sento tradita non torno indietro» - Dopo Temptation Island hanno deciso di essere presenti per il loro bambino, ma vivendo in due appartamenti diversi nello stesso condominio. Secondo msn.com

Sonia Barrile svela perché è finita con Simone: “Mi ha tradita prima di Temptation mentre provavamo ad avere un figlio” - Sonia Barrile, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha svelato il motivo che l’ha spinta a troncare la relazione con Simone Margagliotti nonostante ... Segnala fanpage.it

Sonia Barrile a Verissimo, come procede la gravidanza senza Simone? - Come sta vivendo la sua prima gravidanza Sonia Barrile, dopo essere uscita dal reality senza ... Da msn.com