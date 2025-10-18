Sonia Barrile di Temptation a Verissimo | ‘Simone sarà un buon padre ma non torneremo insieme’

La fine definitiva della relazione. Ospite nello studio di Verissimo, Sonia Barrile ha raccontato il difficile percorso emotivo che l’ha portata a separarsi definitivamente da Simone Margagliotti, il padre del suo primo figlio. La loro storia, segnata dall’esperienza a Temptation Island, ha avuto un epilogo doloroso a causa dei tradimenti di lui. “Non ho ripensamenti. Simone sarà presente nella vita di suo figlio. Non saremo una coppia, ma due genitori. Per me c’è troppa delusione, quella porta è ormai chiusa”, ha spiegato Sonia con determinazione. La scoperta dei tradimenti non si è fermata al periodo del reality: tornata a casa, Sonia ha appreso che Simone l’aveva ingannata anche prima di Temptation Island, rendendo il dolore ancora più profondo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sonia Barrile di Temptation a Verissimo: ‘Simone sarà un buon padre, ma non torneremo insieme’

