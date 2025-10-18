Sonia Barrile a Verissimo La verità sui tradimenti di Simone e la gravidanza Non lo perdono

Ospite di Verissimo, Sonia Barrile racconta l’addio a Simone, dopo Temptation Island e la scoperta dei tradimenti, ma soprattutto l’avventura di una gravidanza che ha scelto di vivere da single. Sonia Barrile, la verità sui tradimenti di Simone. Ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, Sonia ha spiegato che lei e Simone si sono lasciati definitivamente, dopo Temptation Island e la scoperta della gravidanza, a causa dei tradimenti di lui. Una volta tornata a casa, dopo l’avventura nel reality, Sonia avrebbe infatti scoperto di essere stata tradita anche prima della trasmissione e non solo durante quel periodo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sonia Barrile a Verissimo. La verità sui tradimenti di Simone e la gravidanza. “Non lo perdono”

