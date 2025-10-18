Sondaggi politici | Meloni vola Schlein riduce il distacco Conte inciampa

Quifinanza.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I sondaggi politici certificano che Fratelli d’Italia continua a rafforzarsi: il partito della premier Giorgia Meloni guadagna mezzo punto andando al 30,5%. Sale anche il Partito Democratico di Elly Schlein che guadagnando il +0,3% va al 22,3%. Cala, e di molto, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perdendo il -0,8% va al 12,4%. Per il resto, si conferma il sorpasso a destra verificatosi alcuni giorni prima: Forza Italia resta davanti alla Lega. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. Di seguito la Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (e variazione rispetto al 2 ottobre): Fratelli d’Italia – 30,5% (+0,5%);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

sondaggi politici meloni vola schlein riduce il distacco conte inciampa

© Quifinanza.it - Sondaggi politici: Meloni vola, Schlein riduce il distacco, Conte inciampa

Contenuti che potrebbero interessarti

sondaggi politici meloni volaSondaggi politici 2025/ Supermedia: FdI verso il 31%, in crescita anche Pd e Avs, crollo per il M5S - Sondaggi politici 2025, Supermedia su intenzioni di voto: FdI vola verso il 31%, crescono anche Pd e Avs, mentre cala il M5S. Segnala ilsussidiario.net

sondaggi politici meloni volaSondaggi politici: cresce Fratelli d’Italia e la fiducia in Meloni, bene il Pd mentre cala M5S e Lega - Tecnè conferma la crescita di Giorgia Meloni nei consensi personali e la solidità di Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto ... Come scrive fanpage.it

sondaggi politici meloni volaVa male anzi malissimo per Giuseppe Conte: tonfo clamoroso del M5S negli ultimi sondaggi - Crisi nera per il M5S: sondaggi giù. Segnala tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Sondaggi Politici Meloni Vola