Sondaggi politici | Meloni vola Schlein riduce il distacco Conte inciampa

I sondaggi politici certificano che Fratelli d’Italia continua a rafforzarsi: il partito della premier Giorgia Meloni guadagna mezzo punto andando al 30,5%. Sale anche il Partito Democratico di Elly Schlein che guadagnando il +0,3% va al 22,3%. Cala, e di molto, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perdendo il -0,8% va al 12,4%. Per il resto, si conferma il sorpasso a destra verificatosi alcuni giorni prima: Forza Italia resta davanti alla Lega. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. Di seguito la Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (e variazione rispetto al 2 ottobre): Fratelli d’Italia – 30,5% (+0,5%);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sondaggi politici: Meloni vola, Schlein riduce il distacco, Conte inciampa

