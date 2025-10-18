Soncin le prime sconcertanti parole dopo il massacro di Pamela
Gianluca Soncin, 52enne arrestato per l’omicidio dell’ex fidanzata Pamela Genini, modella e imprenditrice di 29 anni, non ha risposto alle domande della pm Alessia Menegazzo e degli investigatori, ma ha fornito alcune informazioni durante l’identificazione al momento dell’arresto. "Lavoro presso l’azienda di mio padre ad Arzignano (provincia di Vicenza, ndr), non ricordo il nome e la stessa si occupa di lavorazione di pellame", ha dichiarato Soncin riguardo alla sua professione. Ha indicato come residenza un indirizzo a Cervia, ma come "dimora sino alla data di ieri 14 ottobre" l’abitazione di Pamela a Milano, in via Iglesias, dove ha commesso l’omicidio dopo la fine della loro relazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
(Adnkronos) - "Più di trenta coltellate". E' il primo esito dell'autopsia sul corpo di Pamela Genini, uccisa dall'ex compagno Gianluca Soncin nell'appartamento della 29enne in via Iglesias a Milano. Le prime informazioni, riportate anche nella convalida del fermo - facebook.com Vai su Facebook
#PamelaGenini Diffusa l’ultima chat con l’ex prima di morire. E' il disperato aiuto rivolto all’ex fidanzato, di cui la vittima di #femminicidio era rimasta amica. “Ho paura, questo è matto, che faccio?” ha scritto la 29enne prima che Soncin entrasse in casa e la uc - X Vai su X
Soncin non risponde al gip, l'avvocata: «Non è in condizioni lucidissime». Le violenze su Pamela Genini prima del femminicidio: calci, minacce, lividi, una pistola puntata - In un anno e mezzo di relazione con Pamela Genini un crescendo di maltratt ... Secondo msn.com
Femminicidio di Milano, Soncin muto davanti al gip: «Non è lucido» - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell'omicidio della fidanzata Pamela Genini, che è stato interrogato stamane dal gip di Milano Tommaso Perna. Si legge su msn.com