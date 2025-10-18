Cervia (Ravenna), 18 ottobre 2025 – "Ho paura. Questo è matto completamente.non so che fare ”, scriveva alle 21.46. E sei minuti dopo: “Teso che faccio?”. È l’ultimo disperato messaggio inviato in chat, poco prima di essere uccisa, da Pamela Genini all’ex fidanzato e amico che era al telefono con lei, quando Gianluca Soncin ha fatto irruzione in casa sua la sera del 14 ottobre. In pochi secondi il 52enne – che per oltre un anno ha minacciato di morte lei e sua madre, l’ha umiliata, picchiata, ha tentato di strangolarla e le ha puntato una pistola in pancia – l’ha colpita con oltre 30 coltellate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Soncin e la vita da fantasma a Cervia: il bar, i tattoo e tanti dubbi. Poi 30 coltellate a Pamela Genini