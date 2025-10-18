Sommer, portiere dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma. Queste le dichiarazioni. Nel post partita di Roma Inter, match vinto dai nerazzurri per 1-0 grazie al gol di Bonny, il portiere Yann Sommer ha parlato così in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni. QUI: RISULTATI SERIE A: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI: CLASSIFICA SERIE A: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUANTO VALE QUESTA VITTORIA? – «Tre punti. Era importantissimo, abbiamo fatto un secondo tempo difficile ma i tre punti sono importanti per il nostro cammino». COME HO VISSUTO LE CHIACCHIERE SU DI ME? – « Questo è il calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sommer torna su Juve Inter: «Ho fatto un errore, punto. Ma questo è il calcio, conosco bene questo mondo…». Ecco le sue parole!