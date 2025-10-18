Solofra quarta edizione della Caccia al Tesoro di Halloween
Venerdì 31 ottobre 2025, dalle ore 18:00 alle 22:00, il centro cittadino di Solofra ospiterà la quarta edizione della “Caccia al Tesoro di Halloween”, iniziativa rivolta ai più giovani organizzata in collaborazione con il Comune di Solofra, l’Associazione Turistica Pro Loco Solofra A.P.S. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
