Quando Solo Leveling è arrivato sugli schermi per la prima volta, l’intera comunità anime ha concordato su una cosa: A-1 Pictures aveva catturato qualcosa di speciale. Vedere Sung Jinwoo risalire dagli abissi della debolezza per diventare il cacciatore più forte dell’umanità è stato elettrizzante. Il mondo sembrava fresco, unico, e la storia aveva una forza narrativa immediata. Questo anime sembrava costruito appositamente per dominare le conversazioni online e conquistare il mainstream. Eppure, tornare su Solo Leveling con occhi freschi cambia radicalmente l’esperienza. Il viaggio rimane coinvolgente, ma certi momenti colpiscono in modo diverso quando l’euforia della prima visione si è dissolta. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Solo Leveling non è perfetto: 10 verità scomode che ti faranno rivalutare l’anime del momento