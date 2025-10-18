Solidarietà ai lavoratori del Luca’s Caffè di Brignole | l’appello delle Rsu Trenitalia
Le rappresentanze sindacali unitarie (Rsu 45 equipaggi Trenitalia Liguria) hanno espresso piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del “Luca’s Caffè”, il bar interno alla stazione di Brignole impossibilitato a proseguire l’attività dal 15 ottobre 2025 in seguito a un provvedimento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
