Solidarietà ai lavoratori del Luca’s Caffè di Brignole | l’appello delle Rsu Trenitalia

Genovatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le rappresentanze sindacali unitarie (Rsu 45 equipaggi Trenitalia Liguria) hanno espresso piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del “Luca’s Caffè”, il bar interno alla stazione di Brignole impossibilitato a proseguire l’attività dal 15 ottobre 2025 in seguito a un provvedimento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Solidariet224 Lavoratori Luca8217s Caff232