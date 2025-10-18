Solidarietà a Sigfrido Ranucci CNDDU | ' Un attacco alla democrazia'

Il CNDDU esprime piena solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo il vile attentato. Questo attacco non colpisce solo il giornalista, ma l'intera libertà di stampa, un pilastro della nostra democrazia. È fondamentale ribadire l'importanza del giornalismo d'inchiesta e il coraggio di chi cerca la verità.Solidarietà a Sigfrido Ranucci: un attacco alla stampa è un attacco alla democraziaIl Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani esprime piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato che colpisce non solo la sua persona, ma l’intero mondo dell’informazione libera e indipendente. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

