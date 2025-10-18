Soldi formaggi e vino ma questa volta il ladro viene filmato e riconosciuto

Perugiatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entra in un locale per rubare e tutta la scena viene ripresa dalle telecamere di sorveglianza installate dal proprietario, che poi pubblica un video e un post sui social.“Signore e signori questa sera sentendo una vena di Piero Angela in me vorrei parlarvi della categoria ‘topi di appartamento’. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

