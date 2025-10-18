Sola sulla raccolta rifiuti | Il problema non è lo sciopero ma la cattiva gestione del servizio in città

Ilpescara.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Sola, consigliere comunale del M5s, commenta lo sciopero relativo al personale del servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti, parlando di un diritto sacrosanto da parte dei lavoratori per chiedere salari e condizioni di lavoro migliori, e punta il dito sulla cattiva gestione del servizio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

sola raccolta rifiuti problemaRifiuti, il 70% di chi sbaglia raccolta differenziata lo fa per convinzioni errate: i dati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Rifiuti, il 70% di chi sbaglia raccolta differenziata lo fa per convinzioni errate: i dati ... Segnala tg24.sky.it

Raccolta dei rifiuti a singhiozzo: "Problema anche in altri Comuni. Abbiamo sollecitato la soluzione" - Discariche sul territorio di Arcola: "Ci sono stati problemi come in altri Comuni, abbiamo sollecitato le sostituzioni del personale assente per malattia, infortunio o ferie, vera ragione dei problemi ... Si legge su lanazione.it

sola raccolta rifiuti problemaRaccolta rifiuti e tariffa puntuale: 'Meno cittadini arrabbiati ma solo uno su cinque soddisfatto' - Società: I risultati dell indagine Federconsumatori elaborati sulla base delle 1200 risposte arrivate. Come scrive lapressa.it

Cerca Video su questo argomento: Sola Raccolta Rifiuti Problema