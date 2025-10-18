Soggiorni invernali nelle Case del Maestro | online la graduatoria

Orizzontescuola.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile la graduatoria relativa al bando “Soggiorni Invernali presso le Case del Maestro 20252026”. Il bando è rivolto agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale, siano essi in attività o in pensione, con estensione dell’opportunità anche ai parenti entro il secondo grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

