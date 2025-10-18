soggiornare a milano

Che Milano abbia “cambiato pelle” quando si parla di turismo è un dato di fatto, suffragato dai numeri. Detto questo è altrettanto evidente che il dibattito su come la città debba adattarsi a questo nuovo scenario è sempre acceso. L’ultima discussione, solo in ordine di tempo, riguarda l’ipotesi di aumentare la tassa di soggiorno. Un’istanza sostenuta dal sindaco Sala per i pernottamenti in hotel di categoria superiore, anche sulla scia di quanto già accaduto in altre città-chiave come Roma e Firenze “ma anche Verbania e Rimini”, dove la tassa ha raggiunto quota dieci euro, contro i cinque di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

