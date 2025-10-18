Soggiornare a Milano
Che Milano abbia “cambiato pelle” quando si parla di turismo è un dato di fatto, suffragato dai numeri. Detto questo è altrettanto evidente che il dibattito su come la città debba adattarsi a questo nuovo scenario è sempre acceso. L’ultima discussione, solo in ordine di tempo, riguarda l’ipotesi di aumentare la tassa di soggiorno. Un’istanza sostenuta dal sindaco Sala per i pernottamenti in hotel di categoria superiore, anche sulla scia di quanto già accaduto in altre città-chiave come Roma e Firenze “ma anche Verbania e Rimini”, dove la tassa ha raggiunto quota dieci euro, contro i cinque di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Milano spinge per equiparare la propria tassa di soggiorno a quella di Roma, chiedendo di innalzare il tetto da 5 a 10 euro. - facebook.com Vai su Facebook
Milano chiede di alzare la tassa di soggiorno: "Portarla a 10 euro come a Roma" #Milano #tassadisoggiorno #16ottobre - X Vai su X
Luxury Hospitality Conference: il 30 ottobre a Milano l’atteso evento internazionale - Come attrarre giovani talenti e gestire con efficacia un team di lavoro nel settore dell’haute hospitali ... Segnala msn.com
Soggiorni inclusivi in riva al mare. Un esercito di 150 villeggianti - Bilancio "solare" per le vacanze estive della Cooperativa sociale Punto d’Incontro, la corazzata pro disabilità dell’Adda ... ilgiorno.it scrive