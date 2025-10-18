Sofia Goggia | Federica Brignone mi ha insegnato un segreto
La stagione, che vivrà il suo momento clou con i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, sta per iniziare. Sofia Goggia, una delle stelle dello sci alpino nostrano, è intervenuta al Media Day della FISI: il diciottesimo anno di attività agonistica, il lavoro di preparazione e le attese per l’annata olimpica i temi trattati. Sulla diciottesima stagione agonistica: “ Diciotto anni nel circuito FIS fin dall’inizio, non è così tanto ai livelli alti. La Coppa del mondo la disputo stabilmente dal 2015-2016, quindi dieci stagioni esatte. Io sto bene, ho lavorato bene quest’estate, comunque ho fatto l’anno scorso un’ottima stagione, solida e anche con la poca preparazione che è riuscita a fare a causa del piede “. 🔗 Leggi su Oasport.it
