Soda caustica negli occhi incidente sul lavoro in cartiera | camionista ricoverato in ospedale

Lucca, 18 ottobre 2025 – Un camionista di 54 anni è stato ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa dopo aver riportato ustioni al viso e alle braccia a causa del contatto con soda caustica. L’incidente è avvenuto all’interno della cartiera Ds Smith di Porcari, nella Piana di Lucca. L’uomo, residente a Pistoia, è stato immediatamente soccorso dal personale dello stabilimento e successivamente trasferito in codice rosso con un’ambulanza al Centro grandi ustioni dell’ospedale pisano. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i tecnici della sicurezza sul lavoro dell’Asl, incaricati di ricostruire la dinamica dell’infortunio avvenuto durante l’attività lavorativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

