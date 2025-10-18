Soccorso alpino | 72 aspiranti operatori superano la prima prova
Sono 72 gli aspiranti operatori del Soccorso alpino e speleologico del Trentino che lo scorso fine settimana - 11 e 12 ottobre - hanno superato la prima fase delle selezioni e che il prossimo inverno potranno partecipare alla seconda prova, che si svolgerà in un ambiente innevato. Tra di loro ci. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
