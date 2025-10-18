SmackDown 17.102025 Unbesiegbar

Benvenuti all’analisi di SmackDown, episodio andato in onda dal SAP Center di San Jose, California. Una serata che prometteva il grande scontro tra Jacob Fatu e Drew McIntyre ma che si è trasformata in qualcosa di completamente diverso, con un attacco misterioso che ha sconvolto i piani della serata. Lo show si apre con un recap degli eventi di Crown Jewel, mostrando la vittoria di Seth Rollins su Cody Rhodes per il Crown Jewel Championship, seguito dagli eventi di Raw con la Vision che volta le spalle a Rollins. Nick Aldis fa il suo ingresso sul ring per dare il benvenuto al pubblico. Annuncia che il match previsto tra Jacob Fatu e Drew McIntyre sarà ora un match valido per determinare il contendente numero uno al WWE Championship, e il vincitore affronterà. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - SmackDown 17.10.2025 Unbesiegbar