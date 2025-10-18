Skriniar Juve in stand-by | lo slovacco potrebbe tornare in Serie A soltanto se si verificassero queste due condizioni Le ultime

Skriniar Juve, Ceccarini conferma la pista per la difesa: l’ex Inter piace, ma i bianconeri attendono novità dall’infermeria prima di affondare il colpo. L’infortunio di Gleison Bremer ha stravolto i piani del calciomercato Juve, che ora si ritrova a dover scandagliare il mercato alla ricerca di un difensore centrale di livello per gennaio. La lista dei candidati si sta definendo e, come confermato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW, accanto al nome di Kim Min-jae resiste con forza una seconda, importante alternativa che porta a un altro ex protagonista della Serie A. Skriniar Juve: un’operazione legata a Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Skriniar Juve in stand-by: lo slovacco potrebbe tornare in Serie A soltanto se si verificassero queste due condizioni. Le ultime

