Six Kings Slam | servizio al top e variazioni così Sinner ha battuto Alcaraz

Riad, 18 ottobre 2025 – Non potevano che dargli una racchetta d’oro. Jannik stringe fra le mani la coppa del Six Kings Slam. Un premio al suo tennis rinato e in salute, sbocciato in terra d’Arabia contro la su nemesi perfetta, Carlos Alcaraz. Sei milioni di dollari in tasca e la certezza di aver costruito in poche settimane un gioco capace di scompigliare le carte allo spagnolo apparso dominante negli ultimi incontri. Si parla di “amicizia speciale”, ma anche di “sfida che fa bene al tennis”, perché l’un l’altro i ragazzi si migliorano nella competizione. Ecco allora che Sinner lo ha fatto. In Cina ha lavorato su servizio, risposta e variazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Six Kings Slam: servizio al top e variazioni, così Sinner ha battuto Alcaraz

