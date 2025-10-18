Six Kings Slam il giorno di Sinner-Alcaraz | si rinnova la sfida dove vedere la gara

Ancora loro due all'atto finale: non si tratta della finale di uno Slam che mette in palio duemila punti Atp e la gloria eterna ma si tratta pur sempre del torneo esibizione (il Six Kings Slam) più "generoso" di sempre visto il premio in palio per il vincitore, sei milioni di dollari. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ancora una volta, hanno sbaragliato gli avversari e si ritrovano di fronte per l'ennesima sfida tra numeri uno. Lo stato di forma. Ma come stanno i due fenomeni del tennis mondiale? Entrambi sono reduci dalle tappe asiatiche, Giappone e Cina, che sono state caratterizzate per tutti e due da vittorie e inattesi ritiri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Six Kings Slam, il giorno di Sinner-Alcaraz: si rinnova la sfida, dove vedere la gara

