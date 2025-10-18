Six Kings Slam è l' ora di Sinner-Alcaraz
Il momento è arrivato: anche se si tratta di un ricchissimo torneo esibizione (al vincitore 6 milioni di dollari), si rinnova la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Six Kings Slam: i due si ritrovano di fronte dopo gli Us Open, l'ultimo Slam dell'anno che è stato vinto con merito dallo spagnolo. I due fenomeni del tennis mondiale daranno battaglia, nessuno dei due vuole mai perdere ma sicuramente questa volta giocheranno con la mente più sgombra prima di rituffarsi nel finale di stagione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Six Kings Slam. In campo Sinner-Alcaraz per la finale dei re a Riad: uno show da 6 milioni di dollari Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Sinner al Six Kings Slam 2025, montepremi e quanto può guadagnare vincendolo #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Djokovic-Fritz diretta Six Kings Slam: segui la finale per il terzo posto LIVE - A Riad va in scena il progolo della sfida tra Sinner e Alcaraz: Nole sfida l'americano con l'obiettivo di confermarsi sul podio del torneo esibizione ... Scrive msn.com
Sinner-Alcaraz diretta oggi, la finale del Six Kings Slam. Orario e dove vederla - La finale del Six Kings Slam tra Sinner e Alcaraz è in programma oggi, sabato 18 ottobre, a Riad. Secondo ilgazzettino.it
Sinner-Alcaraz, finale in diretta al Six Kings Slam: in palio per Jannik e Carlos un premio mostruoso - Sinner sfida Alcaraz nella finale del Six Kings Slam, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... Scrive fanpage.it