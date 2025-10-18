Six Kings Slam 2025 Sinner sfida Alcaraz in finale | in palio un montepremi di oltre 4 milioni

Jannik Sinner in finale al Six Kings Slam. Oggi, sabato 18 ottobre, il tennista azzurro, affronterà Carlos Alcaraz nell’ultimo atto del ricchissimo torneo esibizione arabo. Fin qui due vittorie molto convincenti di Jannik, che prima di battere il serbo Novak Djokovic in semifinale aveva eliminato il greco Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo ha invece battuto agevolmente lo statunitense Taylor Fritz. Sinner arriva alla sfida da campione in carica dopo aver battuto proprio Alcaraz nella finale dello scorso anno. In palio un montepremi record da 4,5 milioni di euro, che, sommato al ‘gettone’ da 1,5 per la sola presenza a Riad, garantirebbe al vincitore un incasso complessivo, e senza uguali in altri tornei, da 6 milioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

