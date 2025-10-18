Six Kings Slam 2025 Sinner fa bis | batte Alcaraz in finale e si conferma Re del torneo

Riad, 18 ottobre 2025 – Jannik Sinner si conferma re d’Arabia. Il fuoriclasse azzurro ha battuto Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam oggi sabato 18 ottobre, al termine di un match da incorniciare per consistenza e qualità. Il numero 2 del ranking ha chiuso il match 6-2 6-4 in poco più di un’ora, vincendo il titolo a Riad per il secondo anno consecutivo e portando a casa un montepremi da favola di 6 milioni di dollari. Il primo set scivola via in 27 minuti e Sinner è una macchina da guerra. L’azzurro fa subito capire le intenzioni della serata e strappa il break in avvio, per poi bissare nel quinto game e portarsi sul 4-1. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

