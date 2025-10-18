six kings slam 2025 sinner batte alcaraz in finale e vince sei milioni di dollari

Jannik Sinner vince il Six Kings Slam per il secondo anno consecutivo. L’azzurro ha trionfato in finale contro Carlos Alcaraz (proprio come nel 2024) con il punteggio di 6-2 6-4. Sul cemento di Riad, in Arabia Saudita, l’altoatesino, n°2 del mondo, ha dominato il suo grande rivale in una sfida che, però, purtroppo, non vale per gli scontri diretti ufficiali. Eppure, anche se non guadagna punti in ottica classifica Atp, il fuoriclasse azzurro si aggiudica un maxi premio di sei milioni di dollari, la cifra più alta mai vista in qualsiasi torneo di tennis, Slam compresi. Delle sei vittorie ottenute contro Alcaraz, questa è solo la seconda per Sinner arrivata senza perdere set dopo quella della semifinale di Pechino nel 2023, in cui aveva concesso ugualmente sette giochi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

