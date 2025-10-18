Six Kings Slam 2025 | è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in diretta esclusiva su Netflix

Dopo due giornate di tennis spettacolare all’ANB Arena di Riyadh, il Six Kings Slam 2025 arriva al suo atto conclusivo. Questa sera, in diretta esclusiva su Netflix, Jannik Sinner (ITA) e Carlos Alcaraz (ESP) si sfideranno nella finale per il titolo di campione del torneo. La giornata si aprirà alle 18:30 (ora italiana) con la . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Six Kings Slam 2025: è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in diretta esclusiva su Netflix

