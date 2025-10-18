SIW | Info & Card finale Colossal 2025

Le info e la Card Finale di  “SIW Colossal 2025”  in programma questa Domenica al Teatro Cartiere Carrara di Firenze: SIW Colossal 2025 Domenica 19 Ottobre – Firenze Teatro Cartiere Carrara – via Fabrizio De André Angolo Lungarno Aldo Moro Inizio Ore 17.00 Biglietti Online QUI Triple Treat Match for SIW Superior Italian Championship Picchio (c) Vs Adriano Vs Alex Flash. SIW Superior WILD Championship Kevin Caio (c) Vs Vertigo. SIW Superior Tag Team Championship War Code (Adriano & Ema Corsi) (c) Vs Ivan Sanzio & Alessio Moro. All Star Ladder Match for Colossal Contract Mirko Mori Vs Nico Inverardi Vs Rafael Vs Star Boy vs Sid Scala Vs???. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

