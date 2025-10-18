Sinner vuole la rivincita contro Alcaraz Dove seguire la sfida di Riad
In palio un montepremi record da 4,5 milioni di euro L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Argomenti simili trattati di recente
Con la calma di chi conosce il proprio destino e la grinta di chi vuole riscrivere la storia, Jannik Sinner ha eliminato Novak Djokovic in due set da sogno (6-4, 6-4). Un match dominato con classe, freddezza e cuore italiano. ? Servizio solido, colpi chirurgici, s - facebook.com Vai su Facebook
Jannik #Sinner va forte Il numero 2 del mondo approda senza troppi intoppi in semifinale al #ChinaOpen di Pechino Battuto Fabian Marozsan (61 75), ora 11ma sfida ad Alex De Minaur , che è rimasto poco in campo dopo il ritiro di Jakub Mensi - X Vai su X
Six Kings Slam: Sinner vuole la rivincita con Alcaraz per lanciarsi nel finale di stagione - Nonostante non si tratti di un torneo del circuito ATP, il 24enne di Sesto Pusteria e il 22enne murciano si ritrovano l'uno contro l'alt ... Da msn.com
Six Kings Slam, Sinner per il bis in Arabia contro l'incubo Alcaraz: il pronostico - Alcaraz quote analisi statistiche finale Six Kings Slam Cup in programma a Riad sabato 18 ottobre alle 20. Lo riporta gazzetta.it
Kings Six Slam, Sinner si regala un'altra notte da sceicco: piega Djokovic e vola in finale contro Alcaraz - Jannik Sinner disintegra il numero cinque al mondo Djokovic e approda all'ultimo atto del torneo contro Carlos Alcaraz. Scrive sport.virgilio.it