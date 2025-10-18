Sinner vs Alcaraz oggi la finale Six Kings Slam 2025 | orario precedenti e dove vederla in tv

Tutto pronto per la grande finale del Six Kings Slam 2025, ricchissimo torneo esibizione arabo di tennis che oggi, sabato 18 ottobre, vedrà il tennista azzurro Jannik Sinner scendere in campo per affrontare lo spagnolo Carlos Alcaraz, durante l’ultimo atto di uno dei più attesi incontri sportivi. Scopriamo insieme a che ora si terrà l’incontro di tennis e dove vedere la finale del Six Kings Slam 2025. Finale Six Kings Slam 2025, Sinner vs Alcaraz: orario e dove vederla oggi in tv. La sfida tra Sinner e Alcaraz, entrambi in finale alla seconda edizione del Six Kings Slam 2025, si disputerà oggi, sabato 18 ottobre, non prima delle 20. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Sinner vs Alcaraz, oggi la finale Six Kings Slam 2025: orario, precedenti e dove vederla in tv

