Sinner vince e riceve pure in dono una racchetta d'oro massiccio | il valore del regalo è colossale

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner oltre ad aver vinto 5,5 milioni e mezzo con il successo al Six Kings Slam ha ottenuto anche un meraviglioso omaggio. A Sinner è stata donata una racchetta d'oro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

