Sinner vince e riceve pure in dono una racchetta d'oro massiccio | il valore del regalo è colossale

Jannik Sinner oltre ad aver vinto 5,5 milioni e mezzo con il successo al Six Kings Slam ha ottenuto anche un meraviglioso omaggio. A Sinner è stata donata una racchetta d'oro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

JANNIK SINNER VINCE IL SIX KINGS SLAM L'azzurro sconfigge Carlos Alcaraz in finale con il punteggio di 6-2 6-4, vincendo da campione in carica la seconda edizione dell'esibizione saudita. Grazie a questo successo, tra 'fee' di partecipazione e premio - X Vai su X

SARÀ DI NUOVO SINNER-ALCARAZ Sinner vince la semifinale del Six Kings Slam contro Djokovic per 6-4, 6-2. Nella giornata di sabato affronterà nuovamente l'altro grande re del tennis mondiale, Carlos Alcaraz, in occasione della finale del torneo. #Tut - facebook.com Vai su Facebook

