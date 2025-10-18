Nel caldo di Riad, davanti a una folla elettrica e rumorosa, Jannik Sinner ha conquistato con autorità il primo set per 6-2 contro Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam, l’esibizione milionaria che mette in palio 4,5 milioni di dollari per il vincitore. L’azzurro ha dominato dall’inizio alla fine, mostrando un tennis aggressivo, preciso e soprattutto feroce nei momenti chiave. Un dominio tecnico e mentale. Fin dal primo game Sinner ha preso in mano il ritmo della partita, strappando subito il servizio allo spagnolo e allungando con un gioco impeccabile al servizio. Ogni colpo dell’azzurro sembrava studiato per spegnere sul nascere le accelerazioni di Alcaraz: rovescio profondo, dritto pesante e una lucidità tattica che ha ricordato i suoi momenti migliori della stagione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner travolge Alcaraz: 6-2 nel primo set della finale del Six Kings Slam