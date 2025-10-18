Sinner travolge Alcaraz | 6-2 nel primo set della finale del Six Kings Slam
Nel caldo di Riad, davanti a una folla elettrica e rumorosa, Jannik Sinner ha conquistato con autorità il primo set per 6-2 contro Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam, l’esibizione milionaria che mette in palio 4,5 milioni di dollari per il vincitore. L’azzurro ha dominato dall’inizio alla fine, mostrando un tennis aggressivo, preciso e soprattutto feroce nei momenti chiave. Un dominio tecnico e mentale. Fin dal primo game Sinner ha preso in mano il ritmo della partita, strappando subito il servizio allo spagnolo e allungando con un gioco impeccabile al servizio. Ogni colpo dell’azzurro sembrava studiato per spegnere sul nascere le accelerazioni di Alcaraz: rovescio profondo, dritto pesante e una lucidità tattica che ha ricordato i suoi momenti migliori della stagione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
IMPLACABILE In Arabia Saudita Sinner travolge Djokovic al Six Kings Slam di Riyadh! 6-4 6-2 in poco più di un’ora! ? Novak: “Jannik sembrava un treno in corsa”. Prossima fermata: la finale con Carlos Alcaraz! Sarà spettacoloooooo #ItaliaTeam - facebook.com Vai su Facebook
IMPLACABILE In Arabia Saudita Sinner travolge Djokovic al Six Kings Slam di Riyadh! 6-4 6-2 in poco più di un’ora! ? Novak: “Jannik sembrava un treno in corsa”. Prossima fermata: la finale con Carlos Alcaraz! Sarà spettacoloooooo #ItaliaTeam - X Vai su X
Sinner vince 6-2 il primo set contro Alcaraz nella finale del Six Kings Slam LIVE - Jasmine Paolini qualificata alle Finals di tennis femminile, nel singolare, in programma a Riad dal 1/o all'8 novembre: (ANSA) ... Scrive ansa.it
Sinner-Alcaraz, diretta Six Kings Slam: la finale in tempo reale - I primi due tennisti al mondo si ritrovano all'ultimo atto del torneo d'esibizione saudita, vinto lo scorso anno dal campione azzurro ... Secondo tuttosport.com
Sinner-Alcaraz diretta Six Kings Slam: segui la finale. Tennis oggi LIVE - L'azzurro contro il numero uno del mondo a Riad, dove Jannik difende il titolo vinto lo scorso anno nel ricchissimo torneo di esibizione: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it scrive