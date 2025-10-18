Sinner ingiocabile domina Alcaraz Tennis meraviglioso a Riad

Panorama.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il riposo dopo i crampi di Shanghai ci ha restituito il miglior Jannik Sinner di sempre. Il suo tennis meraviglioso a Riad è impossibile da controbattere anche per Carlos Alcaraz.  Sinner trionfa nel Six Kings Slam per il secondo anno consecutivo, e come nel 2024 la sua vittima in finale è lo spagnolo. vittoria netta, 6-2 6-4, che ribadisce ancora una volta la superiorità netta dell’altoatesino in superfici indoor, dove non perde dalla finale delle Finals 2023 contro Novak Djokovic. Sinner si intasca così ancora una volta il mostruoso assegno di 6 milioni di dollari, ottenuto in soltanto in due ore e 14 minuti di lavoro: tanto sono durate complessivamente le due sfide di Jannik a Riad. 🔗 Leggi su Panorama.it

sinner ingiocabile domina alcaraz tennis meraviglioso a riad

© Panorama.it - Sinner ingiocabile domina Alcaraz Tennis meraviglioso a Riad

News recenti che potrebbero piacerti

sinner ingiocabile domina alcarazSinner ingiocabile domina Alcaraz Tennis meraviglioso a Riad - Per il secondo anno consecutivo Jannik trionfa al Six Kings Slam, battendo ancora lo spagnolo in finale 6- Come scrive panorama.it

sinner ingiocabile domina alcarazSinner vince la Six Kings Slam: Alcaraz demolito in due set - Bella vittoria di Jannik Sinner che vendica le ultime recenti sconfitte e regola ... Da tennisitaliano.it

sinner ingiocabile domina alcarazSinner-Alcaraz 6-2, 6-4: Jannik vince il Six Kings Slam per il secondo anno - Jannik Sinner vince il Six Kings Slam, il torneo esibizione da sei milioni di dollari organizzato a Riyad in Arabia Saudita. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Ingiocabile Domina Alcaraz