sinner ingiocabile domina alcaraz tennis meraviglioso a riad

Il riposo dopo i crampi di Shanghai ci ha restituito il miglior Jannik Sinner di sempre. Il suo tennis meraviglioso a Riad è impossibile da controbattere anche per Carlos Alcaraz. Sinner trionfa nel Six Kings Slam per il secondo anno consecutivo, e come nel 2024 la sua vittima in finale è lo spagnolo. vittoria netta, 6-2 6-4, che ribadisce ancora una volta la superiorità netta dell’altoatesino in superfici indoor, dove non perde dalla finale delle Finals 2023 contro Novak Djokovic. Sinner si intasca così ancora una volta il mostruoso assegno di 6 milioni di dollari, ottenuto in soltanto in due ore e 14 minuti di lavoro: tanto sono durate complessivamente le due sfide di Jannik a Riad. 🔗 Leggi su Panorama.it

