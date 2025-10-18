Sinner implacabile domina Alcaraz a Riad con un tennis-meraviglia
Per il secondo anno consecutivo Jannik trionfa al Six Kings Slam, battendo ancora lo spagnolo in finale 6-2 6-4. L’azzurro resta imbattuto indoor dalle Finals 2023 e incassa un altro assegno da 6 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
