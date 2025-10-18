Sinner implacabile domina Alcaraz a Riad con un tennis-meraviglia

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il secondo anno consecutivo Jannik trionfa al Six Kings Slam, battendo ancora lo spagnolo in finale 6-2 6-4. L’azzurro resta imbattuto indoor dalle Finals 2023 e incassa un altro assegno da 6 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner implacabile domina alcaraz a riad con un tennis meraviglia

© Gazzetta.it - Sinner implacabile, domina Alcaraz a Riad con un tennis-meraviglia

Contenuti che potrebbero interessarti

sinner implacabile domina alcarazSinner implacabile, domina Alcaraz a Riad con un tennis-meraviglia - Per il secondo anno consecutivo Jannik trionfa al Six Kings Slam, battendo ancora lo spagnolo in finale 6- msn.com scrive

sinner implacabile domina alcarazSinner ingiocabile domina Alcaraz Tennis meraviglioso a Riad - Per il secondo anno consecutivo Jannik trionfa al Six Kings Slam, battendo ancora lo spagnolo in finale 6- Secondo panorama.it

sinner implacabile domina alcarazJannik Sinner travolge Alcaraz, vince il Six Kings Slam e incassa 5,5 milioni di dollari di premio - Per il secondo anno di fila, Jannik Sinner si aggiudica l’edizione milionaria del Six Kings Slam, imponendosi con autorevolezza su Carlos Alcaraz in finale. Come scrive controcopertina.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Implacabile Domina Alcaraz