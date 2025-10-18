Sinner il Six Kings Slam non vale ‘solo’ 6 milioni | per Jannik anche una racchetta d’oro

(Adnkronos) – Il Six Kings Slam fa ricco Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro, vincitore del torneo per il secondo anno consecutivo, ha battuto in finale Carlos Alcaraz e si è assicurato il super premio di 6 milioni di dollari, ma non solo. Il fuoriclasse nato a San Candido e oggi numero 2 del ranking Atp . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

