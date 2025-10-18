Sinner e un montepremi record quanto guadagna se batte Alcaraz al Six Kings Slam

(Adnkronos) – Quanto guadagna Jannik Sinner se vince il Six Kings Slam? Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 18 ottobre, Carlos Alcaraz nella finale del ricchissimo torneo esibizione di Riad a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto proprio lo spagnolo nell’ultimo atto dello scorso anno. Nonostante non appartenga al calendario ufficiale Atp, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner e un montepremi record, quanto guadagna se batte Alcaraz al Six Kings Slam

Argomenti simili trattati di recente

Sabato 18 ottobre 2025 andrà in scena la super sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam, con un montepremi da 6 milioni di dollari. L’incontro, in programma dalle 20:00 italiane, sarà trasmesso in esclusiva su Netflix, disponibile - facebook.com Vai su Facebook

?#Alcaraz sfida #Sinner e difende il Six Kings Slam: "Troppe partite? Qui giochiamo solo per...". Poi la risposta sul caso montepremi - X Vai su X

Sinner, quanto guadagna al Six Kings Slam? Il montepremi record da 6 milioni di dollari (e il gettone presenza da 1,5). Le cifre dell'esibizione a Riad - Ci sono almeno 1,5 milioni (di dollari) di motivi che hanno spinto i sei tennisti più forti del mondo ad accettare l'invito a partecipare al Six Kings Slam, il torneo esibizione ... Si legge su ilmessaggero.it

Quanto guadagna chi vince il Six Kings Slam tra Sinner e Alcaraz: il premio più mostruoso del tennis - Alcaraz, finale da 12,5 milioni al Six Kings Slam: il vincitore incassa 5,5 milioni di euro, cifre mai viste nel tennis ... fanpage.it scrive

Sinner, montepremi record al Six Kings Slam: quanto può guadagnare - Il tennista azzurro si prepara a debuttare nel ricchissimo torneo esibizione di Riad a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcara ... Riporta msn.com