Sinner è Re di Riad | l’azzurro batte Alcaraz in due set

L'altoatesino ha 3 match point, gli basta il primo per prendersi la penisola arabica. In un’ora e 12 minuti di gioco, per il secondo anno consecutivo è il Re di Riad con un magico 6-2 6-4. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

