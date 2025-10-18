Sinner è Re di Riad | l’azzurro batte Alcaraz in due set

Ildifforme.it | 18 ott 2025

L'altoatesino ha 3 match point, gli basta il primo per prendersi la penisola arabica. In un’ora e 12 minuti di gioco, per il secondo anno consecutivo è il Re di Riad con un magico 6-2 6-4. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sinner 232 re di riad l8217azzurro batte alcaraz in due set

© Ildifforme.it - Sinner è Re di Riad: l’azzurro batte Alcaraz in due set

