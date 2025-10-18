Sinner è Re di Riad | l’azzurro batte Alcaraz in due set
L'altoatesino ha 3 match point, gli basta il primo per prendersi la penisola arabica. In un’ora e 12 minuti di gioco, per il secondo anno consecutivo è il Re di Riad con un magico 6-2 6-4. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Six Kings Slam. Sinner-Alcaraz 6-2 6-4 in 1h e 12'. L'azzurro è il re di Riad per la seconda volta
#SixKingsSlam Tutto pronto a Riad per accogliere stasera l'ennesima sfida tra #Sinner e #Alcaraz: niente punti Atp in palio ma il montepremi da 6mln di dollari. Sinner difende il titolo dello scorso anno. Nelle sfide stagionali lo spagnolo è in vantaggio per 4-1
Sinner-Alcaraz, rivincita a Riad: il tennis del futuro torna in finale al Six Kings Slam - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz di nuovo uno contro l'altro nella finale del Six Kings Slam 2025 a Riad che vale una vera fortuna
Sinner accolto "come un re": l'arrivo a Riad, fiori, standing ovation e sorrisi - Video dell'arrivo di Jannik per il torneo milionario ma anche un test in vista delle Finals.
Jannik Sinner accolto da re a Riad: "Felice di tornare a giocare il Six Kings Slam" - Il numero due del mondo, Jannik Sinner, è sbarcato a Riad, in Arabia Saudita, pronto a scendere in campo per la seconda edizione del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione.