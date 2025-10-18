Sinner e Musetti insieme a Torino la situazione ora si complica | cosa succede nella Race
Il tennista azzurro Lorenzo Musetti è stato eliminato a sorpresa a Bruxelles ai Quarti contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. La sconfitta a Bruxelles complica e non poco i piani dei tifosi di Lorenzo Musetti. Chi spera di vedere insieme Jannik Sinner e Lorenzo Musetti come due italiani alle Atp Finals di Torino dovrà attendere ancora per l’ufficialità e l’azzurro è chiamato a riscattarsi dopo le ultime prove opache. Mentre Jannik Sinner è ovviamente già qualificato non si può dire lo stesso del carrarino che ora – dopo questo ko inatteso – rischia davvero grosso. Musetti e la sfida a tre rivali, la situazione nella Race Atp. 🔗 Leggi su Sportface.it
