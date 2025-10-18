Sinner e Alcaraz si riconfermano al Six Kings Slam la finale non sarà mai una semplice esibizione CorSera

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale del Six Kings Slam in Arabia Saudita, un torneo d’esibizione che non influirà sui punti Atp. Resta comunque un’altra finale probabilmente spettacolare tra i due più grandi rivali del tennis attuale. Sinner e Alcaraz in finale al Six Kings Slam. Gaia Piccardi sul Corriere della Sera scrive: “Non sarà mai un’amichevole. C’è troppo orgoglio in Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per permettere che la sesta sfida stagionale, la prima sul veloce indoor, sia solo uno show. Six Kings Slam non muove la classifica, però l’incrocio di stasera si affaccia su una rivalità speciale e sul fazzoletto di 1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner e Alcaraz si riconfermano al Six Kings Slam, la finale non sarà mai una semplice esibizione (CorSera)

