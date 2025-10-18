Sinner domina Alcaraz | vittoria netta nella finale del Six Kings Slam

In una cornice infuocata a Riad, Jannik Sinner si è imposto con autorevolezza su Carlos Alcaraz aggiudicandosi il primo set per 6-2 nella finale del Six Kings Slam. L’evento, noto per il consistente montepremi di 4,5 milioni di dollari destinati al vincitore, ha visto il tennista italiano gestire il match con grande determinazione e precisione tecnica. DOUBLE KING IN ARABIA, our fox prince Jannik Sinner is unrivalled on fast hard courts! Phenomenal performance tonight, congrats to the double winner of the #SixKingsSlam 2025! #Sinner pic.twitter.comzxcJrN72Ow —??????? (@Dariadda) October 18, 2025 Dominio tecnico e mentale di Sinner. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sinner domina Alcaraz: vittoria netta nella finale del Six Kings Slam

