Sinner domina Alcaraz e vince 6 milioni a Riad | ‘Carlos è fondamentale per migliorarmi’

Sinner travolge Alcaraz nella Six Kings Slam: 6-2 6-4 in un’ora e un quarto. Jannik Sinner si conferma il re d’Arabia. Il fuoriclasse italiano ha battuto Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam a Riyad, imponendosi 6-2 6-4 in un’ora e un quarto di gioco. Il numero 2 del ranking mondiale conquista così il torneo-esibizione per il secondo anno consecutivo, portandosi a casa un montepremi di 6 milioni di dollari. Il match, disputato davanti a un pubblico entusiasta, ha visto Sinner partire forte sin dai primi scambi. Nel primo set l’altoatesino strappa subito il servizio ad Alcaraz e si porta sul 4-1 grazie a un gioco solido e preciso, chiudendo poi il parziale 6-2 in appena 27 minuti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sinner domina Alcaraz e vince 6 milioni a Riad: ‘Carlos è fondamentale per migliorarmi’

